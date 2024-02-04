Пэрис Хилтон и её муж посетили вечеринку Клайва Дэвиса в преддверии "Грэмми".

На ковровой дорожке Пэрис сообщила, что планирует выпустить свой второй студийный альбом в июне этого года. Основным продюсером пластинки стала Сия.

@celebrinews

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