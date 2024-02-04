https://news.day.az/showbiz/1634461.html Пэрис Хилтон и её муж посетили вечеринку Клайва Дэвиса - ФОТО
Пэрис Хилтон и её муж посетили вечеринку Клайва Дэвиса - ФОТО
Пэрис Хилтон и её муж посетили вечеринку Клайва Дэвиса в преддверии "Грэмми".
На ковровой дорожке Пэрис сообщила, что планирует выпустить свой второй студийный альбом в июне этого года. Основным продюсером пластинки стала Сия.
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