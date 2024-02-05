Jay-Z раскритиковал Грэмми за то, что Бейонсе никогда не получала награду в номинации "Альбом года".

Как передает Day.Az, своё мнение он выразил во время речи, когда забирал награду Dr. Dre Global Impact Award.

На сцене его сопровождала дочка Блу Айви.

"Я не хочу смущать эту леди, но у нее больше Грэмми, чем у кого-либо в целом, и она никогда не выигрывала "Альбом года".

Вы же все понимаете что это не так работает. Думайте об этом. Самый главный победитель Грэмми никогда не выигрывал альбом года", - сказал Jay-Z.