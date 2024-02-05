Поклонники Бейонсе шокированы тем, как изменилась дочь певицы

Певица Бейонсе и ее возлюбленный, рэпер Jay-Z, посетили музыкальную премию "Грэмми" вместе со своей дочерью Блю Айви.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Рэпер Jay-Z получил награду за вклад в развитие музыки и хип-хопа. Артист вышел на сцену вместе с 12-летней дочерью, а Бейонсе в этот момент сидела в зале. Музыкант появился на публике в черной рубашке и брючном костюме. Блю Айви была одета в молочное платье с декольте Vivienne Westwood. Девочка дополнила образ серьгами и клатчем.

Интернет-пользователи были шокированы тем, как изменилась дочь знаменитостей.

"Блю Айви буквально сияет. Она выросла так быстро", "Блю Айви такая красивая. Не могу поверить, что она росла на наших глазах", "Она похожа на свою маму", - писали поклонники в X (бывший Twitter).

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