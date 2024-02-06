Тейлор Свифт осудили на «Грэмми»

Певицу Тейлор Свифт осудили в социальных сетях за игнорирование больной коллеги по сцене Селин Дион на церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TMZ.

Селин Дион вручала Тейлор Свифт статуэтку за победу в номинации "Альбом года". На видео с церемонии видно, что Свифт взяла статуэтку, не взглянув на Дион, проигнорировала ее поздравления и прошла к краю сцену, чтобы поприветствовать аудиторию.

После критики в сети распространили фотографии, на которых Тейлор Свифт обняла Селин Дион за сценой "Грэмми".

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство - синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Из-за курса лечения певица отменила "около 40 концертов". В декабре прошлого года появилась информация, что Селин Дион потеряла контроль над своим телом.

На сцену "Грэмми" 55-летняя Селин Дион вышла в сопровождении своего сына Рене-Шарля Анжелила.