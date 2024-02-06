Джастин Тимберлейк ответит на откровения Бритни Спирс

Певец Джастин Тимберлейк собирается публично ответить на откровения экс-возлюбленной, поп-звезды Бритни Спирс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Источник издания сообщил, что Тимберлейк собирается дать интервью журналистке Опре Уинфри. Инсайдер подчеркнул, что певец недоволен тем, чем обернулась его публичная вражда со Спирс. Идея о большом интервью возникла у него еще несколько месяцев назад.

По данным СМИ, артист не хочет комментировать свои отношения со Спирс в подобном формате. Однако "чем громче становится реакция общественности, тем больше он чувствует, что ему, возможно, придется решиться на это".

В своих мемуарах "Женщина во мне" Спирс призналась, что в 19 лет сделала аборт от Тимберлейка в домашних условиях. После этого артист подвергся хейту и собрался подавать в суд на певицу.

Из-за угроз от своих поклонников в адрес исполнителя Спирс публично извинилась перед ним. В ответ Тимберлейк заявил, что ему не перед кем извиняться. Это разозлило звезду, она пригрозила экс-бойфренду судом.