Американская певица и актриса Бритни Спирс раскрыла неожиданный изъян своего тела. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам 42-летней знаменитости, правая сторона фигуры человека отвечает за мужское начало. В то же время левая - за женское. При этом звезда призналась, что она трижды ломала левую ногу, которая после травм визуально отличается от правой.

"Моя правая нога совершенно отличается от левой... Правая сторона - это мужская сторона в вас. Здесь я сильна и прочна, но левую ногу я ломала три раза. Это моя женская сторона. Как видите, когда я делаю акцент на левую сторону, мое колено опухает, поэтому мне трудно держать баланс", - пояснила Спирс.

Помимо этого, исполнительница уточнила, что продолжает изучать собственное тело, чтобы смотреть на себя под разными углами.

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