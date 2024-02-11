Звезда «Игры престолов» снялась для журнала Harpers Bazaar

Британская актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале "Игра престолов", стала лицом нового выпуска журнала Harpers Bazaar. Об этом сообщается на официальном сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фото она позировала в "голом" платье из кружева. Волосы ей уложили назад и сделали ретро-макияж с угольно-черными стрелками. В интервью журналу Мэйси Уильямс рассказала, как прошли съемки нового фильма, где она играла сестру легендарного модельера Кристиана Диора Катрин в годы Второй мировой войны.

"Это было потрясающе, вся моя жизнь переехала в Париж. Это была тяжелая работа, но для меня было честью играть эту роль, и она стала всепоглощающей. Это была роль, которая требовала необыкновенного мастерства", - рассказала Уильямс.

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