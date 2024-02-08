Невероятно помолодевший Брэд Питт появился на премьере фильма

60-летний американский актер Брэд Питт посетил премьеру фильма "Боб Марли: Одна любовь" в театре Regency Village в . Лос-Анджелесе и удивил поклонников своим внешним видом. У многих сложилось впечатление, что он реинкарнировался в своего персонажа Бенджамина Баттона и с каждым годом становится все моложе, пишет ЕТ.

На фоне недавних слухов о пластической операции актер демонстрировал буквально юношеские черты лица. Его вьющиеся волосы были осветлены до песочного оттенка, и, похоже, его идеально причесанные брови были подкрашены в тот же цвет.

На мероприятии Брэд позировал для фото со звездой фильма Кингсли Бен-Адиром, который играет самого Боба Марли. Питт также пообщался с Зигги Марли, сыном покойной звезды регги и Риты Марли.

Фильм рассказывает о том, как икона регги Боб Марли преодолевал невзгоды на пути к славе и совершил настоящую революцию в музыке. В картине также сыграли Джеймс Нортон и Лашана Линч, а ее большая премьера намечена на 14 февраля.

Слухи о том, что Питт сделал подтяжку лица, возникли после того, как в январе в TikTok стало вирусным видео врача, комментирующего его нестареющую внешность.

В видео косметолог по лицу и бывший врач Национальной службы здравоохранения доктор Джонни Беттеридж считает, что есть ключевой ключ к разгадке того, что Брэд тайно перенес операцию, которая может стоить более 100 000 фунтов стерлингов и период восстановления в два-три месяца.

Сам актер никак не комментирует изменения во внешности.