"Просто шок": Роберт Де Ниро прокомментировал смерть внука - ФОТО
80-летний американский актер Роберт Де Ниро рассказал о "шоке" от потери своего 19-летнего внука Леандро Де Ниро-Родригеса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет People.
Легендарный актер назвал передозировку наркотиков Леандро "ужасной" трагедией во время своего интервью.
"Это просто шок", - сказал Де Ниро после того, как вспомнил свое "недоверие", услышав трагическую новость.
"[Я] никогда не думал, что это произойдет", - признался актер.
Леандро, единственный сын дочери Роберта Дрены Де Ниро-Родригес, умер в Нью-Йорке в июле 2023 года после того, как принял поддельные таблетки оксикодона, к которым добавили фентанил.
"И именно тогда я начал думать о том, что я мог, возможно, должен был сделать с ним. Я не знаю, изменило ли бы это ситуацию. И поэтому это всегда играет в моей голове", - признался многодетный отец.
Он добавил: "Этого не должно было произойти".
После того, как внука Роберта Де Ниро нашли мертвым в его квартире, женщину по имени София Хейли Маркс обвинили в продаже ему наркотиков, содержащих фентанил - мощный опиоид, который, как говорят, в 50 раз сильнее героина.
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