Киру Найтли заметили на редком свидании с мужем

80-летний американский актер Роберт Де Ниро редко показывает публике своих детей, особенно - младшую дочь Джию, которой всего 10 месяцев.

Поэтому новый снимок звезды с девочкой вызвал неподдельный интерес публики, пишет People, героем нового номера которого стала звезда, передает Day.Az со ссылкой на Focus.

Издание опубликовало фото актера с девочкой, а рядом - снимок Де Ниро с его отцом, художником-абстракционистом-экспрессионистом Робертом Де Ниро-старшим, в детстве. Если посмотреть на снимки, угадівается сходство между отцом и дочерью.

Мать Джии - 45-летняя инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой Роберт уже давно состоит в отношениях.

По словам Де Ниро, младшая дочь вызывает у него самые нежные чувства.

"Она такой очаровательный ребенок. Такая милая. Когда я смотрю на нее, все остальное исчезает. Так что просто быть с ней в данный момент - это огромная радость и облегчение", - говорит он.

По словам Де Ниро, у которого есть шестеро взрослых детей, братья и сестры Джии обожают ее.

"Все дети от нее в восторге. Даже внуки. Она их тетя - и они скоро станут подростками!", - смеется он.

Актер очень любит, когда вся большая семья собирается вместе.

"Тот факт, что они все будут вместе, для меня все. Мне нравится просто быть вместе, ездить в теплые края", - добавляет он.

Де Ниро говорит, что пытается передать часть своей с трудом добытой мудрости своим детям:

"Одна вещь, которую я бы сказал одному из своих младших детей: есть вещи, которые я помню и которые говорили мне, что вы не забудете. Некоторые маленькие трюизмы или называйте их как хотите".

У Роберта есть 56-летняя дочь Дрена и 47-летний Рафаэль от первой жены Дайэнн Эбботт, 28-летние близнецы Джулиан и Аарон от отношений с Туки Смит, 25-летний Эллиот и 12-летняя Хелен от бывшей супруги Грейс Хайтауэр. В июле прошлого года он потерял своего 19-летнего внука.

Тиффани Чен и Роберт Де Ниро познакомились в 2015 году, когда Чен снималась в небольшой роли в комедии "Стажер", где главного персонажа воплотила Энн Хэтэуэй. Встречаться с актером она начала в 2018 году, после расставания Де Ниро со второй женой Грейс Хайтауэр в 2018 году, однако на публике впервые они появились вместе в 2021-м.