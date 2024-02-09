Моника Беллуччи появилась на публике со старшей дочерью

59-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи показала снимки с 19-летней дочерью Девой.

Семейными кадрами знаменитость делится в Instagram с более 5 млн подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Focus.

"Прошлой ночью с моей Девой для Trinity Event в Париже", - написала звезда фильма "Малена".

Моника и ее старшая наследница позировали в черных ансамблях. Беллуччи предстала в Dolce&Gabbana, а Дева выбрала Dior. Юная модель и ее мама сделали эффектные вечерние макияжи и оставили волосы распущенными.

"Первая моя мысль, когда я смотрю на фото: "действительно ли рядом с Моникой есть девушка, которая выглядит так же хорошо". Да, это дочь Моники", "Какая мама, такая и дочь. Одна красивее другой", "Вы обе такие красивые", - реагируют на появление Моники с дочкой пользователи сети.

Дева - наследница Беллуччи от француза Венсана Касселя. Актерская пара поженилась в 1999 году, а в 2013 развелась. От их союза также подрастает младшая дочь Леони, которая практически не появляется в медийном поле.