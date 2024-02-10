https://news.day.az/showbiz/1636101.html Орландо Блум прогулялся по улице в костюме эльфа - ФОТО
Орландо Блум прогулялся по улице в костюме эльфа - ФОТО
Британский актер Орландо Блум прогулялся по улице Лондона в костюме эльфа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующие снимки публикует Daily Mail.
Папарацци запечатлели 47-летнего артиста в ярком красно-зеленом костюме, состоящем из свитера с воротником и необычными манжетами и бриджей. Помимо этого, знаменитость надел гольфы упомянутых оттенков и комичную остроносую обувь на плоском ходу. В качестве аксессуаров стилисты подобрали актеру красную поясную сумку и шляпу с помпоном.
Известно, что в данном образе Блум снимается в новом комедийном фильме.
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