Джонни Депп может вернуться в «Пиратов Карибского моря»

Актер Джонни Депп может вернуться в кинофраншизу "Пираты Карибского моря". Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил киноинсайдер под ником MyTimeToShineHello, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам инсайдера, действие шестой части фильма "Пираты Карибского моря" частично будет развиваться на острове Гаити.

"Главная героиня-женщина будет гаитянкой. Также [студия Disney] хочет, чтобы Джонни Депп вернулся, но не в главной роли", - рассказал инсайдер.

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