https://news.day.az/showbiz/1636667.html Том Круз захотел сыграть в последнем фильме Тарантино
Том Круз захотел сыграть в последнем фильме Тарантино
Американский актер Том Круз хочет принять участие в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино под названием "Кинокритик". Об этом сообщает журналист Джефф Снайдер, пишет The InSneider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам инсайдера, актер ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к касту картины. Отмечается, что Круз пересматривает свое рабочее расписание ради роли второго плана.
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