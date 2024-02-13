Том Круз захотел сыграть в последнем фильме Тарантино

Американский актер Том Круз хочет принять участие в последнем фильме режиссера Квентина Тарантино под названием "Кинокритик". Об этом сообщает журналист Джефф Снайдер, пишет The InSneider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам инсайдера, актер ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к касту картины. Отмечается, что Круз пересматривает свое рабочее расписание ради роли второго плана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!