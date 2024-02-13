Голливудский актер и символ эпохи видеосалонов Сильвестр Сталлоне раскрыл свою неожиданную связь с фильмом "Барби".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на эту тему он высказался в интервью Джимми Феллону, опубликованном на YouTube.

77-летний Сталлоне рассказал, что ему предлагали сыграть одну из ролей в популярной картине, но актеру пришлось отказаться из-за занятости. Однако, по словам знаменитости, создатели "Барби" при работе над фильмом все же вдохновились его образом. В частности, костюмеры нарядили Райана Гослинга, сыгравшего Кена, в белую шубу.

"Они взяли мой маскулинный образ для Райана. Это было круто. Они нарядили его в меховое пальто", - рассказал Сталлоне. После этого ведущий показал сделанное в 1980-х годах фото, на котором актер позирует в аналогичной шубе. Кроме того, в "Барби" встречаются несколько плакатов со Сталлоне в образе Рэмбо.