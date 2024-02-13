Джулия Фокс вышла в свет в неожиданно романтичном образе

Джулия Фокс превратилась в "ледяную королеву" во время своего последнего появления на Неделе моды в Нью-Йорке. 34-летняя актриса и модель была сфотографирована направляющейся на костюмированный бал в неожиданно классическом образе. Обычно Джулия выбирает очень экстравагантные наряды, но только не этим вечером.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Джулия Фокс отправилась на костюмированный бал в рамках Недели моды в Нью-Йорке в эффектном коричнево-бежевом платье Eunoia, подчеркивающем ее бюст и талию. На сайте бренда это платье называют "шекспировским" и оно стоит 2836 долларов.

Чтобы соответствовать образу, Джулия радикально сменила имидж, перекрасив свои каштановые локоны.

Ранее она поделилась коротким видео, на котором она сидит в кресле стилиста и выбирает новый серебристый оттенок волос.

Выход на Нью-Йоркскую Неделю моды состоялся чуть более чем через неделю после того, как актриса фильма "Нет внезапного движения" отпраздновала свой 34-й день рождения.

В последнее время Джулия занимается модельным бизнесом и участвует в громких показах мод, но ее карьера в Голливуде также продолжается.

В прошлом году она воссоединилась с режиссером Стивеном Содербергом для создания психологического триллера "Присутствие", который был снят всего за три недели после того, как ей было отказано в съемках на фоне забастовок сценаристов и актеров.

Премьера фильма состоялась в прошлом месяце на фестивале "Сандэнс", и его приобрела для проката независимая студия Neon. Ранее студия распространяла корейский хит-триллер "Паразиты", который неожиданно стал лауреатом премии "Лучший фильм" и множества других премий "Оскар".