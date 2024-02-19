Экоактивисты пожаловались на исполнителя роли Мистера Бина

Экоактивисты из компании Green Alliance обвинили британского комика Роуэна Аткинсона, сыгравшего мистера Бина в одноименном сериале, в замедлении продаж электрокаров. Как передает Day.Az, об этом сообщает motor.ru со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что в 2023 году Аткинсон порассуждал о перспективах электромобилей в колонке в The Guardian. Он высказался о том, что ездить на автомобилях с традиционными моторами, возможно, лучше, с точки зрения экологии, чем на электрокарах. Кроме того актер отметил, что видит будущее за машинами на водороде и синтетическом топливе.

В компании Green Alliance посчитали, что тем самым Аткинсон вводит людей заблуждение и побуждает их отказываться от покупки электромобилей, что в конечном счете замедляет продажи электротранспорта в Великобритании.

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