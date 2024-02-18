https://news.day.az/showbiz/1637002.html Супермодель 90-х пришла на мероприятие в плаще и ультракоротком платье - ФОТО
Супермодель 90-х пришла на мероприятие в плаще и ультракоротком платье - ФОТО
Супермодель 90-х Жизель Бюндхен была замечена 12 февраля в Нью-Йорке. Как передает Day.Az, фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.
43-летняя Жизель Бюндхен посетила мероприятие бренда Frame, который занимается производством одежды из денима. Звезда подиумов вышла на публику в черном мини-платье и кожаном плаще, который подчеркнул ее фигуру. Она добавила высокие сапоги на каблуках, лакированный клатч, массивные золотые браслеты и серьги. Супермодель собрала волосы в хвост и сделала нюдовый макияж.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре