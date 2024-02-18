Супермодель 90-х пришла на мероприятие в плаще и ультракоротком платье

Супермодель 90-х Жизель Бюндхен была замечена 12 февраля в Нью-Йорке. Как передает Day.Az, фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

43-летняя Жизель Бюндхен посетила мероприятие бренда Frame, который занимается производством одежды из денима. Звезда подиумов вышла на публику в черном мини-платье и кожаном плаще, который подчеркнул ее фигуру. Она добавила высокие сапоги на каблуках, лакированный клатч, массивные золотые браслеты и серьги. Супермодель собрала волосы в хвост и сделала нюдовый макияж.

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