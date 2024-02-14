Дакота Джонсон, Сидни Суини и Эмма Робертс на премьере фильма «Мадам Паутина»

4-летняя звезда "Пятидесяти оттенков серого" Дакота Джонсон очаровала поклонников на красной дорожке в Нью-Йорке 12 февраля. Кинолента "Мадам Паутина" начнет транслироваться в кинотеатрах уже 14 февраля, показы запланированы как раз ко Дню святого Валентина.

Как передает Day.Az, на закрытой премьере Джонсон продемонстрировала сетчатое платье из сверкающего серебряного материала с глубоким вырезом спереди. Боди телесного цвета, скрывающееся под сеткой, создавало неожиданный эффект обнаженного тела и приковывало взгляды изумленной публики. Актриса также надела черные туфли на каблуке с открытым носком, которые едва были видны из-под подола длинного платья.

Дочь Дона Джонсона и Мелани Гриффит предпочла минимум аксессуаров и дополнила образ белым ожерельем с серебряным кулоном. Ее темные локоны были распущены и легко струились по плечам, а макияж подчеркивал гламурный образ эффектом дымчатых теней. В "Мадам Паутине" актриса сыграла главную роль Кассандры Уэбб и недавно рассказала в интервью о своем персонаже.