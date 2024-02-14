Канье Уэст глупо потратил $7 млн.
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Канье Уэст потратил $7 млн на размещение 30-секундной рекламы на Супербоуле.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Реклама "превзошла" все ожидания:  видео с фронтальной камеры с просьбой переходить на сайт, где кроссовки.

Представляем вашему вниманию данное видео: