https://news.day.az/showbiz/1637178.html Канье Уэст глупо потратил $7 млн. - ВИДЕО
Канье Уэст глупо потратил $7 млн. - ВИДЕО
Канье Уэст потратил $7 млн на размещение 30-секундной рекламы на Супербоуле.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Реклама "превзошла" все ожидания: видео с фронтальной камеры с просьбой переходить на сайт, где кроссовки.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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