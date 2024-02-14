Поклонница Тейлор Свифт приготовила торт в форме певицы
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Поклонница Тейлор Свифт, Лара Мейсон, приготовила торт в форме певицы в натуральную величину.  

Как передает Day.Az, десерт приурочен к финалу Супербоула и изображает Свифт, держащую над головой главный трофей НФЛ.

На приготовление кондитерского изделия ушло 38 часов и 130 кг ингредиентов.