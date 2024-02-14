https://news.day.az/showbiz/1637220.html Поклонница Тейлор Свифт приготовила торт в форме певицы - ФОТО
Поклонница Тейлор Свифт приготовила торт в форме певицы - ФОТО
Поклонница Тейлор Свифт, Лара Мейсон, приготовила торт в форме певицы в натуральную величину.
Как передает Day.Az, десерт приурочен к финалу Супербоула и изображает Свифт, держащую над головой главный трофей НФЛ.
На приготовление кондитерского изделия ушло 38 часов и 130 кг ингредиентов.
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