Блейк Лайвли вышла на публику в «коровьей» мини-юбке

Голливудская актриса Блейк Лайвли стала гостьей показа американского бренда Michael Kors. Об этом сообщает Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во вторник, 13 февраля, в рамках Недели моды в Нью-Йорке в пространстве универмага Barneys состоялся показ новой коллекции Michael Kors. Блейк Лайвли предпочла для выхода костюм с "коровьим" принтом: мини-юбку и жакет, которые дополнила топом и высокими сапогами. Образ завершили большие серьги-кольца. Волосы ей уложили голливудской волной и сделали легкий макияж в коричневых оттенках.

Гостями вечера также стали Анна Винтур, Кэти Холмс, Нина Добрев, Ники Хилтон и другие.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019-м - дочери Бетти. В конце февраля актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. После рождения малышки актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы.

"Мы очень рады. Мы бы не стали делать это четыре раза, если бы не любили", - заявил он.

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