Джей Ло с Беном Аффлеком побывали на премьере фильма в Лос-Анджелесе

Американская певица Дженнифер Лопес, недавно поразившая фанатов красивым черно-белым луком, вместе со своим мужем Беном Аффлеком засветились на премьере фильма This is Me Now: A Love Story в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az, в ленте одну из главных ролей сыграла Джей Ло, которая является мастером перевоплощений.

В некоторых кадрах фильма также появляется и сам Бен. На премьере знаменитая пара актеров выглядела очень стильно.

Бен Аффлек был в классическом черном костюме, а Джей Ло в черном платье с глубоким декольте, а также оригинальными украшениями. Женщина полностью обнажила плечи и широко улыбаясь поглядывала на любимого мужчину, обнимая его. Бен был сдержан.

Добавим, что лента "This Is Me...Now: A Love Story" ("Это я... сейчас: История любви") посвящена девятому студийному альбому певицы, которая называется "This Is Me...Now". Фильм представляет собой своеобразное отражение путешествий Лопес в поисках любви.