Мишель Йео сыграет в боевике «Мать»

Обладательница премии "Оскар" Мишель Йео сыграет главную роль в боевике "Мать". Об этом пишет The Hollywood reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мелани Лоран срежиссирует высокооктановый фильм, который будет продаваться международным покупателям в Берлине. Йео сыграет Энн, мать-иммигрантку и бизнес-леди, которая хочет извлечь максимум пользы из своей новой жизни в Америке для своей семьи.

Когда двое ее сыновей-подростков попадают в беду с бостонским грязным полицейским и преступной группировкой, у Энн нет другого выбора, кроме как возродить свое прошлое и не останавливаться ни перед чем, пока они не окажутся в безопасности.

Бэзил Иваник и Эрика Ли будут продюсерами фильма вместе с Артуром Саркисяном и Джоном Шраммом.

Съемки кинокартины начнутся летом 2024 года. Стюарт Форд будет исполнительным продюсером AGC Studios вместе со студией 30WEST, которая финансирует картину.

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