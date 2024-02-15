Режиссер из ОАЭ Найла Аль Хаджа презентовала полнометражный фильм «Три»

Эмиратский режиссер Найла Аль Хаджа, представившая первого февраля свой дебютный полнометражный фильм "Три" в кинотеатрах ОАЭ, видит в своем психологическом фильме ужасов пресловутого аутсайдера среди моря кинематографических гигантов, таких как "Оппенгеймер", который получил целых 13 номинаций на "Оскаре".

"Я на 120% здесь аутсайдер, поэтому, пожалуйста, продвигайте и поддерживайте мой фильм. Кстати, у нас есть британский актер Джефферсон Холл, который также играет в "Оппенгеймере". Он исполняет роль доктора Марка Холли в моем фильме. Так что это очень крутая связь", - сказала Найла Аль Хаджа в интервью Gulf News, передает Day.Az.

Она описывает фильм "Три", премьера которого состоялась на Международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии в прошлом месяце, как отчаянное стремление матери спасти своего сына "от всех невзгод".

"Речь идет об экзорцизме... Но более того, речь идет о психическом здоровье - табуированной теме, которая оформлена уважительно, но в то же время очень жутко", - добавила Аль Хаджа.

В фильме рассказывается о жизни 13-летнего Ахмеда, которого успешно сыграл эмиратский актер Сауд Альзаруни. Герой картины внезапно начинает вести себя странно, побуждая свою отчаявшуюся мать Марьям (Фатен Ахмед) обратиться за помощью к западному врачу и экзорцизму. Действие матери, которая готова попробовать традиционные и современные методы, чтобы спасти своего сына от его собственных внутренних демонов, говорит о беспомощности, которую испытывает семья. Аль Хаджа ловко исследует такие сложные темы, как психическое здоровье, суеверия, беспомощность и битву между западной медициной и культурными верованиями.

"Этот фильм заставит вас дважды подумать, и я думаю, финал вас удивит... "Три" - это иной тип психологического фильма ужасов в том смысле, что вы не знаете, когда наступит страх и что произойдет с вами. Персонажи резко меняются... Мой стиль кинопроизводства всегда был медленным, прежде чем он перейдет в массовое крещендо с таким большим разоблачением", - сказала Аль Хаджа, подмигнув.

Она является одним из крупнейших культурных экспортеров женского кинопроизводства из этого региона. Ее короткометражные фильмы "Животное" и "Тень" сейчас транслируются на Netflix. В своем дебютном полнометражном фильме "Три" она на несколько ступеней увеличила масштаб и амбиции и намерена создать захватывающий полнометражный фильм, который не будет опираться на обычные приемы фильмов ужасов, такие как манерные сюжетные линии и не такие уж тонкие скримеры.

Абдул Раззак Аль Хаджа, который дебютирует в фильме "Три", не может с этим согласиться. В отдельном интервью талант под псевдонимом Абдохдж похвалил режиссера за то, что она "настоящий солдат". Абдул играет сына религиозного экзорциста.

"Она справилась со всем стрессом во время пика COVID-19, как настоящий профессионал... Она проделала огромную работу, по-настоящему приняв весь этот стресс. Каждый день был похож на 10-12 дней съемок. Это было утомительно, и мы вернулись измученными, но все пошли спать с улыбкой на лицах... Это было чудесно", - сказал Абдул Раззак, признав, что актерская карьера ему сильно понравилась.

Помимо острых ощущений и страхов, фильм также может похвастаться разнообразным актерским составом. Помимо молодого эмиратского исполнителя Сауда, в фильме "Три" также участвуют саудовский актер Моханнад Хутайл и валлийско-таиландская актриса Келли Б.

"Это межкультурный фильм ужасов... Мне нужно было найти актеров, которые говорят по-английски и по-арабски, а не наоборот. Было очень сложно найти и главного героя - 13-летнего подростка, который может воплотить в фильме столько разных личностей и иметь разные нюансы, которые выглядят поразительно, но правдоподобно", - сказала Аль Хаджа.

"Три" - это медитативный медленный фильм с высокой атмосферой и щедрой дозой жуткого.

Как и большинство кинематографистов, которые описывают кинопроизводство как невероятно сложную и конкурентную область, Аль Хаджа также признает, что создание этого фильма было далеко не легким.

Снятый в ОАЭ и Бангкоке в течение 24 дней во время волны COVID-19, Аль Хаджа снимала фильм "Три", с карантинными ограничениями.

"Многие люди этого не знают, но у нас было для него два дублера, потому что одному было утомительно снимать все эти кошмарные сцены... Но я всегда любила хорошие испытания", - признается Аль Хаджа.

Кажется, вся эта тяжелая работа окупилась. Во время специального показа фильма "Три" для избранных журналистов и представителей киноиндустрии в дубайском кинотеатре Vox Cinemas фильм Аль Хаджи был встречен овациями. "Три" - не последняя ее работа в художественных фильмах. В следующем полнометражном проекте, фантастическом фильме "Бааб", музыку к нему напишет обладатель "Оскара" А.Р. Рахман.

Насколько сложно быть женщиной-режиссером в этом регионе? Вступает ли гендер в игру, когда речь идет о возможностях в кинопроизводстве?

Отвечая на этот вопрос, Аль Хаджа отметила, что нелегко приходится и женщине-режиссеру, и мужчине: "Для меня это значит быть профессионалом и усердно работать. Дух настойчивости и не сдаваться - один из ключевых факторов успеха в этой отрасли. Это не для слабонервных".

Верная своему слову, Аль Хаджа работает в этой отрасли уже более десяти лет, создавая истории, связанные с этим регионом и за его пределами.

И есть несколько человек, которые разделяют ее видение. Сопродюсер фильма "Три" Саид Аль Дармаки рассказал Gulf News, что надеется поднять независимое и массовое арабское кино до мировых стандартов.

"Я работаю в киноиндустрии более 12 лет в США и Великобритании. Но это мой первый фильм, который я продюсировал в своей родной стране. И что заставило меня вернуться в этот проект, так это преданность делу. Кинопроизводство - страшное животное, а киноиндустрия - одна из самых неблагодарных отраслей в мире, и они предназначены только для смелых людей, таких как Найла, которые делают все возможное", - сказал Аль Дармаки, работавший с Аль Хаджей над фильмом "Тени".

Их совместная философия о том, что кинопроизводство не для слабонервных, также соответствует их последнему фильму ужасов.

Аль Хаджа, которая считает культовый фильм ужасов Романа Полански "Ребенок Розмари" одним из своих любимых фильмов ужасов, также выросла на постоянной "диете" из романов ужасов Стивена Кинга и Дина Кунца, и надеется, что ее зрители найдут ее "спокойный ужас" удовлетворительным.

"И я хочу прояснить, что это фильм не только для арабов. Это и межкультурный фильм, который действительно создан для всех. Вы услышите много английского и арабского языков, и у них есть правильные субтитры. За этим очень легко следить...", - заключила женщина-режиссер.