Раскрыты новые подробности романа Тома Круза с дочерью российского политика

Голливудский актер Том Круз познакомился со своей новой возлюбленной, бывшей моделью из России Эльсиной Хайровой, на воскресном бранче. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации инсайдера, Эльсина Хайрова появилась на чаепитии, которое проходило в пентхаусе Круза в Гайд-парке. Там бывшая модель и актер познакомились и начали общаться друг с другом.

"Том устраивал чаепития по воскресеньям в Лондоне. Там ему гораздо комфортнее, чем в Лос-Анджелесе. У него есть дворецкий и домашняя выпечка, и все это очень по-британски. Кто-то ее привел", - сообщил источник.

До этого ходили слухи, что принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям также посещали воскресные бранчи Тома Круза. По словам прессы, в таком случае все гости и персонал подписывали бумаги о неразглашении.

Эльсина Хайрова - дочь известного российского депутата Рината Хайрова и бывшая жена бизнесмена, занимающегося бриллиантами. Слухи о романе Тома Круза с россиянкой появились в декабре прошлого года. Актера и бывшую модель засняли на тайном свидании в Лондоне. На днях артист объявил об отношениях с девушкой.

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