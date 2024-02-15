Жена Брюса Уиллиса показала фото с тяжелобольным актером

Модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис показала поклонникам в Instagram редкую фотографию со своим супругом, актером Брюсом Уиллисом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на снимке влюбленные позировали на фоне Ниагарского водопада. 45-летняя Эмма Хеминг-Уиллис была запечатлена в черной парке с мехом и коричневом шарфе. 68-летний Брюс Уиллис предстал в кадре в сером пуховике с мехом. Голливудский актер прижался к своей супруге в то время, как она улыбалась.

"Любовь - прекрасная вещь. Желаю всем счастливого Дня святого Валентина", - подписала фото Хеминг-Уиллис.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Недавно Деми Мур показала новое фото с Брюсом Уиллисом.

У голливудской звезды есть трое детей от актрисы Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.