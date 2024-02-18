Джиджи Хадид получила букет роз на фоне романа с Брэдли Купером

Модель Джиджи Хадид получила букет красных роз на День святого Валентина. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Модель Джиджи Хадид была замечена 14 февраля в Нью-Йорке. Она вышла из квартиры для того, чтобы встретить курьера с букетом цветов. Модель появилась на публике в красной футболке, молочном костюме, темно-коричневой кожаной куртке, серых носках и тапках. Звезда подиумов также надела солнцезащитные очки. Кто подарил розы Джиджи Хадид неизвестно, однако журналисты предполагают, что это мог быть голливудский актер Брэдли Купер.

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