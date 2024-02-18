Джеймс Кэмерон рассказал о будущем «Аватара»

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что у него есть идеи для шестого и седьмого фильмов по вселенной "Аватара". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, своими планами на будущее проекта он поделился с порталом Collider.

"Мы полностью написали сценарий к пятому фильму - и у меня есть идеи для шестого и седьмого фильмов, хотя, вероятно, на этом этапе я передам эстафету. Я имею в виду, мы все-таки не бессмертные. Однако прямо сейчас я наслаждаюсь своей работой - ведь мы тут делаем то, что любим, вместе с замечательными людьми", - сказал кинематографист.

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