Назван дресс-код главного модного бала Met Gala 2024 года

Метрополитен-музей в Нью-Йорке объявил дресс-код и ведущих предстоящего бала Met Gala 2024 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Hypebeast.

Традиционный бал пройдет 6 мая. Ведущими станут Bad Bunny, Дженнифер Лопес, Зендая и Крис Хемсворт. А дресс-код вечера - The Garden of Time ("Сад времени"). Выставка в музее будет посвящена "Спящей красавице": в экспозицию вошли около 250 предметов одежды из постоянной коллекции Института костюма, многие из которых никогда не демонстрировались публично. В числе их авторов - Эльза Скиапарелли, Ив Сен-Лоран, Кристиан Диор и Юбер де Живанши.

Met Gala - ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В 2023 году бал был посвящен модельеру Карла Лагерфельда. В этот вечер ковровая дорожка стала мемом благодаря таракану на ней, цветы заменили на переработанные бутылки, а звезд одели в кошек.

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