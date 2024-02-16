Дуа Липа представила новый сингл "Training Season" и видеоклип к нему.

Об этом сообщает Day.Az.

"У меня была череда неудачных свиданий и одно из них стало последней каплей. На следующее утро я приехала в студию и друзья спросили меня: Как все прошло? И я сразу же объявила, что "тренировочный сезон окончен". Мы много смеялись и все сложилось очень быстро", - рассказала Дуа о создании трека.