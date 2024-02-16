Бен Аффлек провел День влюбленных с бывшей женой

51-летний американский актер Бен Аффлек встретился с бывшей женой Дженнифер Гарнер, 51, в Лос-Анджелесе на День святого Валентина 2024.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Page Six.

Аффлек прибыл забрать своего сына Сэмюэля. Оскароносный актер вел напряженный разговор по мобильному телефону.

Во время встречи со своей бывшей женой Бен был одет в повседневную одежду.

Возлюбленный Джей Ло был в черной футболке. Он соединил ее с узкими джинсами и кроссовками Nike.

Гарнер тем временем продемонстрировала образ с белой футболкой, украшенной красным текстом на груди. Она контрастировала с черными спортивными штанами и цветными кроссовками, а в руке актриса носила черную куртку.

К луку мама троих детей добавила массивные солнцезащитные очки.

Сейчас Аффлек женат на певице Дженнифер Лопес, с которой воссоединился после многих лет разлуки и браков с другими людьми.

Джей Ло родила дочь Эмму и сына Макса от певца Марка Энтони. Между тем оскароносный актер стал отцом трех наследников от Дженнифер Гарнер: Вайолет, Серафины и Самюэля.