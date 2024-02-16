Блейк Лайвли пришла на матч в украшениях за $496 тысяч

Голливудская актриса Блейк Лайвли стала гостьей Супербоула в США. Об этом сообщает Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Блейк Лайвли успели заснять с ее близкой подругой Тейлор Свифт во время игры. Блейк Лайвли позировала в красном брючном костюме с толстовкой на молнии и белым топом. Образ дополнили многочисленные украшения, в том числе от Cartier и Tiffany & Co. Общая стоимость украшений составила $496 тысяч (около 45 миллионов рублей).

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019-м - дочери Бетти. В конце февраля актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. После рождения малышки актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы.

"Мы очень рады. Мы бы не стали делать это четыре раза, если бы не любили", - заявил он.

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