Ирина Шейк на показе модного дома Tory Burch

На Неделе моды в Нью-Йорке прошел показ осенне-зимней коллекции 2024 года бренда Tory Burch.

Как передает Day.Az, наряды американского дизайнера Тори Бёрч, в том числе продемонстрировали Эмили Ратаковски, Палома Элсессер и Ирина Шейк, пишет Fox News. Супермодель вышла на подиум в необычной белоснежной "шубке".

"Только Ирина может носить что-то такое. Потрясающе. Благодаря ей наряд выглядит таким непринужденным", - восхитился один из пользователей, на взгляд которого Шейк напоминает Аву Гарднер, звезду Голливуда 1940-х. Мнением он поделился в комментариях в посту на странице супермодели в Instagram.

"Как же красиво", "Это магия", "Совершенно", - высказались в комментариях другие пользователи.

Как отметили в Fox News, Тори Бёрч черпала вдохновение в простых вещах - абажуре, поношенном пальто. При этом она решила переосмыслить форму своих моделей.

"Я начинала с идеи о том, как сделать повседневность безукоризненной", - цитирует Fox News модельера со ссылкой на Associated Press.

Она хотела показать силуэты по-новому и использовала различные текстуры и швы, чтобы создать ощущение легкости. "Я была одержима размышлениями об объеме, но не тяжеловесности", - поясняет Тори Бёрч.