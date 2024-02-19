Бейсонсе снялась для известного журнала вместе с мамой и дочерьми
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Известная американская певица Бейонсе снялась для журнала Essence Magazine.

Как передает Day.Az, в съемке также приняли участие ее мама и дочери - Тина Ноулз, Блу Айви и Руми.

Представляем вашему вниманию эти кадры.