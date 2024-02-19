https://news.day.az/showbiz/1638402.html Бейсонсе снялась для известного журнала вместе с мамой и дочерьми - ФОТО
Бейсонсе снялась для известного журнала вместе с мамой и дочерьми - ФОТО
Известная американская певица Бейонсе снялась для журнала Essence Magazine.
Как передает Day.Az, в съемке также приняли участие ее мама и дочери - Тина Ноулз, Блу Айви и Руми.
Представляем вашему вниманию эти кадры.
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