Умерла звезда турецкой мелодрамы «Королек — птичка певчая»

Турецкая актриса Севда Фердаг (настоящее имя - Лютфие Думрул) ушла из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщила Day.Az со ссылкой на турецкую газету Haberturk.

По ее информации, артистка умерла 17 февраля в своем доме в районе Джихангир в Стамбуле. Она долгое время боролась с болезнями.

Актрису похоронили на кладбище Куручешме.

Телезрителем Фердаг запомнилась благодаря роли в мелодраме "Королек - птичка певчая" (1966 год). Всего она сыграла свыше 100 ролей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!