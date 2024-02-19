https://news.day.az/showbiz/1638410.html Умерла звезда турецкой мелодрамы «Королек — птичка певчая»
Умерла звезда турецкой мелодрамы «Королек — птичка певчая»
Турецкая актриса Севда Фердаг (настоящее имя - Лютфие Думрул) ушла из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщила Day.Az со ссылкой на турецкую газету Haberturk.
По ее информации, артистка умерла 17 февраля в своем доме в районе Джихангир в Стамбуле. Она долгое время боролась с болезнями.
Актрису похоронили на кладбище Куручешме.
Телезрителем Фердаг запомнилась благодаря роли в мелодраме "Королек - птичка певчая" (1966 год). Всего она сыграла свыше 100 ролей.
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