Рассел Кроу сломал ноги и узнал об этом через десять лет

Актер Рассел Кроу рассказал, что сломал обе ноги на съемках фильма "Робин Гуд" режиссера Ридли Скотта и узнал об этом через десять лет. Его слова приводит People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он получил травму во время сцены, когда его герою нужно было спрыгнуть на твердую и неровную землю. "Помню, перед прыжком я стоял и думал: "Сейчас будет больно"", - сказал он, отметив, что удар ногами об землю был похож на электрический разряд, пронзивший тело.

По словам Кроу, он не придал значения боли из-за плотного графика съемок, однако были недели, когда "даже ходьба была проблемой" для него. 10 лет спустя у актера начались "очень странные боли" в голенях, поэтому он обратился к врачу и сделал МРТ и рентген. После этого врач поинтересовался, когда тот ломал ноги.

"Судя по всему, я завершил работу над фильмом с двумя сломанными ногами. Все ради искусства. Никакого гипса, шин и обезболивающих. Я просто работал, со временем все само зажило", - заключил артист.

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