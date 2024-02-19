Звезда «Железного человека» вышел в свет в туфлях на каблуках

Актер Роберт Дауни-младший посетил ежегодную церемонию вручения премии BAFTA, которая прошла 18 февраля в Лондоне. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На мероприятии Роберт Дауни-младший появился в черной рубашке и сером костюме, который состоял из пиджака и пары брюк. Актер добавил к образу черные туфли на каблуках. Звезда "Железного человека" позировал на красной дорожке вместе со своей супругой Сьюзан Дауни, которая была одета в черное платье-макси с декольте.

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