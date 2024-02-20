Танцор в каблуках уронил Мадонну на концерте

65-летняя королева мировой поп-музыки Мадонна продолжает свой двенадцатый концертный тур - The Celebration Tour, включающий 78 выступлений в городах Северной Америки и Европы.

Как передает Day.Az, в ходе прошедшего в рамках The Celebration Tour концерта в Сиэтле произошел казус - во время исполнения хита "Open your heart" певицу со стула уронил поскользнувшийся на сцене танцор, участвовавший в концертном номере.

Певица не смогла сдержать эмоций и расхохоталась, лежа на сцене, после чего продолжила свое выступление - как все это происходило, можно увидеть в нижеприведенном для просмотра видео, размещенном в YouTube фанатом суперзвезды, присутствовавшим на шоу в Сиэтле.

Отметим, что тур Мадонны начался 14 октября 2023 года на O2 Арена в Лондоне и завершится 24 апреля 2024 года в Palacio de los Deportes в Мехико.