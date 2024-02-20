Майкл Джей Фокс вышел на сцену в инвалидном кресле

Канадо-американский актёр Майкл Джей Фокс появился на сцене кинопремии BAFTA в Лондоне в инвалидном кресле. 62-летний артист, известный по роли Марти Макфлая в трилогии "Назад в будущее", уже более 30 лет борется с болезнью Паркинсона, ему трудно передвигаться.

Как передает Day.Az, подъехать к микрофону знаменитости помогли сотрудники церемонии, после чего он практически сам встал и подошёл к трибуне, чтобы вручить статуэтку за лучший фильм картине "Оппенгеймер". Зал встретил Фокса овацией. На мероприятии актёра сопровождала супруга Трэйси Поллан.

Майкл Джей Фокс узнал о диагнозе в 29 лет и поначалу скрывал его от жены. В одном из интервью актёр заявил, что вряд ли доживёт до 80 лет, ведь жить с прогрессирующим заболеванием становится всё труднее. Ранее артист написал книгу о жизни людей в инвалидной коляске.