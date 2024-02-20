Мартин Скорсезе раскрыл главный посыл фильма «Волк с Уолл-Стрит»

Американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе раскрыл главный посыл картины с участием актера Леонардо Ди Каприо "Волк с Уолл-стрит". Его слова приводи The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам кинематографиста, в картине разоблачается коррупция и "низость необузданного капитализма". При этом он уточнил, что сделал это ненамеренно.

Отмечается, что зачастую героями работ режиссера становятся отрицательные персонажи, образ жизни которых показан "круто" благодаря стилю кинопроизводства Скорсезе. "Грех - это весело", - сказал режиссер. При этом подчеркивается, что обычно все эти герои "получают по заслугам", как и брокер Джордана Белфорт из картины "Волк с Уолл-стрит".

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