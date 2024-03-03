53-летняя Наоми Кэмпбелл стала звездой показа популярного бренда

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала звездой показа популярного британского бренда Burberry. Как передает Day.Az, соответствующий материал публикует The Guardian.

53-летняя манекенщица вышла на подиум, который проходил в парке "Виктория" в Восточном Лондоне, в темно-зеленом вязаном платье длины миди без бретелей. Помимо этого, звезда надела черные грубые ботинки на каблуке.

Кроме того, стилисты распустили волосы знаменитости и сделали ей макияж в нейтральных тонах. Образ Кэмпбелл дополнили массивные серьги золотистого цвета.

Отмечается, что данный показ стал заключительным на Неделе моды в Лондоне.

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