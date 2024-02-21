Сильвестр Сталлоне признался, что перенес семь операций

77-летний Сильвестр Сталлоне рассказал о том, что перенес семь серьезных операций после перелома шеи в "Неудержимых" после сцены драки со Стивом Остином. Актер признался, что исполнял трюк самостоятельно и получил травму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Сильвестр Сталлоне признался, что снимал сцену со Стивом Остином, когда получил травму шеи.

"Я режиссировал "Неудержимых", и, как идиот, я исполнял все трюки сам. И я помню один удар, и... все. Я так и не оправился от "Неудержимых". После этого фильма физически я уже никогда не был прежним. Я предупреждаю людей: не делайте трюков самостоятельно", - добавил он.

Его жена Дженнифер Флавин добавила: "Слай пытается скрыть боль, делая вид, будто ничего не произошло. Ему не нравится, когда люди знают, что он перенес столько операций на спине и шее".

77-летняя звезда "Рокки", его жена Дженнифер Флавин и их дочери София и Систин проводят пресс-туры в поддержку второго сезона "Семьи Сталлоне". И делятся историями.

Дочери актера признались, что всегда знали: их отец постоянно попадал в больницу после съемок боевиков.

"Очень тяжело видеть, как мой отец переживает еще одну болезненную операцию. Все мое детство он страдал от боли", - сказала София.

Сталлоне понадобился металлический штифт в шею из-за инцидента на съемочной площадке, а также ему сделали спондилодез (вид хирургического вмешательства, направленный на обездвиживание смежных позвонков за счет их сращивания) и лечили вывих плеча.

Слай также недавно рассказал, что он заставил своих дочерей пройти обучение самообороне в лагере морских котиков, прежде чем они переехали в Нью-Йорк.

"Эти парни надрали нам задницы Софии и мне. Они были настоящими. Это было самое тяжелое. Мы пробыли в этом лесу около шести часов", - сказала Систин в интервью.

По ее словам, это была вполне обычная для них тренировка, так как всю жизнь они росли вместе с отцом, который постоянно проводил для них "такого рода военные тренинги по самообороне".

София вспомнила свой утренний режим со Слаем, который включал пробуждение в 6 утра для необычного завтрака.

"Это был строгий распорядок дня. Каждый день в 6 утра он заставлял нас есть яйца с кетчупом. По какой-то причине эта комбинация помогала набрать массу", - сказала София, сказав, что они также много занимались.

"Тогда было много приседаний, отжиманий, подтягиваний, толчков и прыжков", - рассказала девушка. Дочери Сильвестра пошутили, что переезд не прошел гладко. В свой первый день в Нью-Йорке они буквально наступили на огромную крысу и спаслись бегством.