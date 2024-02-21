Звезда «Великолепного века» разочаровал российских поклонниц

Турецкий актер Бурак Озчивит разочаровал российских поклонниц, утверждает Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, фанатки приобрели билеты на концерт и фан-встречу в Москве со звездой сериалов "Великолепный век" и "Черная любовь" за 50 тысяч рублей. После выступления Озчивита, которое продлилось 2,5 часа, актер вышел к поклонницам и пообщался с ними всего полчаса. По словам девушек, звезда турецких сериалов выглядел уставшим и неохотно раздавал автографы купившим билеты гостям.

Спустя 30 минут артист покинул площадку и отправился в турецкий ресторан в центре Москвы, где провел вечер в компании своего продюсера, турецких журналистов и владельца заведения. В районе двух часов ночи Озчивит вернулся в свой отель, где его тоже ожидали фанаты. Актер отказался от общения с поклонниками и сделал всего пару фотографий.

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