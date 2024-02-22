Раскрыто место съемок «Бегущего по лезвию 2099»

Съемки сериала "Бегущий по лезвию 2099" от Amazon пройдут в Праге, Чехия. Об этом пишет Screen Daily, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Начало съемочного процесса запланировано на июнь. Режиссером сериала станет Джонатан ван Тюллекен, а британский кинорежиссер Ридли Скотт выступит исполнительным продюсером проекта. Действия кинокартины, предположительно, развернутся через 50 лет после событий последнего фильма.

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