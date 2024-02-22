Американская кинозвезда избавилась от особняка в «Ла-Ла Ленде»

Американская актриса Эмма Стоун меньше чем за месяц нашла покупателя для своего особняка в Лос-Анджелесе. Стоимость сделки составила 4,3 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Продать недвижимость киноактрисе удалось с большой выгодой. Изначально за поместье в Комсток-Хиллз звезда мюзикла "Ла-Ла Ленд" просила около 4 миллионов долларов. Двухэтажный дом построен в 20-х годах прошлого века в испанском стиле.

На 300 квадратных метрах разместились четыре спальни и четыре ванные. Интерьеры выдержаны в эклектичном стиле с элементами китча. В глаза бросается множество картин и яркая мебельная обивка. Кухню украшают сводчатые потолки, а гостиная оборудована камином. К особняку примыкает гостевой домик.

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