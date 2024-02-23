https://news.day.az/showbiz/1639630.html Мадонну уронил танцор на концерте в Сиэтле - ВИДЕО
Мадонну уронил танцор на концерте в Сиэтле - ВИДЕО
Во время одного из концертов проходящего тура Celebration американскую певицу Мадонну уронил танцор, передает Day.Az.
В ролике видно, как сидящую на стуле поп-диву наклонил и потащил всего на двух ножках танцор её труппы.
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