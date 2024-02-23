https://news.day.az/showbiz/1639759.html Натали Портман впервые высказалась о разводе с мужем
Натали Портман впервые высказалась о разводе с мужем
Актриса Натали Портман впервые высказалась о разводе с мужем. Об этом она сообщила в интервью Vanity Fair, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Натали Портман рассказала, что в тот период слухи вокруг ее семьи не прекращались. Однако актриса так и не ответила на вопрос: развелась ли она с мужем.
"Это ужасно, и у меня нет никакого желания вносить в это свой вклад", - высказалась Портман.
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