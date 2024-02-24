63-летняя Джулианна Мур снялась в кожаном галстуке

Американская актриса и писательница Джулианна Мур стала лицом нового выпуска журнала Another Magazine. Снимки опубликовало издание в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

63-летняя Джулианна Мур позировала в черных брюках и рубашке, которые дополнил кожаный галстук и классические ботинки. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали макияж с бордовой помадой и бровями-ниточками. Фотографом выступил Крэйг МакДин.

"Вы чудесная", "Самая обаятельная леди на свете", "Выглядишь прекрасно", "Потрясающая", "Красивая", "Какой стильный образ", - написали они в комментариях издания.

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