https://news.day.az/showbiz/1640079.html Бурак Озчивит рассказал о соперничестве с Керемом Бюрсином
Бурак Озчивит рассказал о соперничестве с Керемом Бюрсином
Актер Бурак Озчивит во время визита в Россию рассказал о конкуренции со звездой сериала "Постучись в мою дверь" Керемом Бюрсином. Его цитирует "Вокруг ТВ", передает Day.Az.
Сперва сыгравший одну из главных ролей в сериале "Великолепный век" артист пошутил, что не знает, о ком идет речь.
"Я вообще люблю его, и никакого соперничества между нами нет", - сказал Озчивит.
Он также прокомментировал съемки российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь", предложив снять также альтернативные версии сериалов с его участием - "Черной любви" и "Великолепного века".
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