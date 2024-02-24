Бурак Озчивит рассказал о соперничестве с Керемом Бюрсином

Актер Бурак Озчивит во время визита в Россию рассказал о конкуренции со звездой сериала "Постучись в мою дверь" Керемом Бюрсином. Его цитирует "Вокруг ТВ", передает Day.Az.

Сперва сыгравший одну из главных ролей в сериале "Великолепный век" артист пошутил, что не знает, о ком идет речь.

"Я вообще люблю его, и никакого соперничества между нами нет", - сказал Озчивит.

Он также прокомментировал съемки российской адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь", предложив снять также альтернативные версии сериалов с его участием - "Черной любви" и "Великолепного века".

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